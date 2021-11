Reisebüro Fahnder

Das Foto hat Martin Fander, Inhaber von Reisebüro Fahnder in Lohmar geschossen. Das Bild ist in Kroatien im kleinen Fischerörtchen Vinišće in der Nähe von Split entstanden.

Ein neues Lieblingsfoto ziert in diesem Monat unsere Facebook-Seite. Ausgewählt haben wir das Urlaubsfoto von Martin Fander von Reisefahnder in Lohmar. Auch für Dezember sind wir wieder auf der Suche nach Lieblingsfotos und freuen uns über Einsendungen. Mit