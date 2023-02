Was für einen Unterschied doch so ein Drohnenbild machen kann. Petra Scheer hat sich von ihrem Freund beim Kroatien-Urlaub ablichten lassen, nachdem er eine Drohne in die Luft geschickt hatte. "Ich bin das in der Bucht bei meiner Lieblingsbeschäftigung im Kroatien-Urlaub und mein Freund ist der Drohnenpilot", sagt Petra Scheer.

"Es ist mein Lieblingsbild, weil es genau zeigt, wie traumhaft schön die vielen einsamen Buchten in Kroatien sind, mit diesem herrlich klaren Wasser. Außerdem zählt Kroatien für uns zur Nummer-eins-Destination in der Welt."