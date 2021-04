Christian Gerwig, Leiter des Reisebüros Reiseland Karlsruhe, hat das Foto im vergangenen Jahr auf der Insel Samos aufgenommen.

Das Bild von der Insel Samos mit Blick auf die Ägäis ziert einen Monat lang unsere Facebook-Seite. Christian Gerwig, Leiter des Reisebüros Reiseland in Karlsruhe hatte das Foto im vergangenen Jahr geschossen.

Auch für den nächsten Monat suchen wir ein Lieblingsfoto. Wer eins von einer Info-Reise oder aus einem Urlaub mitgebracht hat, ist herzlich eingeladen, uns dieses zuzuschicken. Für jeden Monat suchen wir das schönste Motiv.

Für den Monat April wollte Christian Gerwig gerne ein bunteres Bild und hat sich deshalb bei seiner Suche nach einem Lieblingsfoto für ein Bild von seiner Lieblingsinsel Samos entschieden. Das Foto entstand im vergangenen Urlaub im September 2020 in einem Café in Limnionas, am Fuße des höchsten Bergs Kerkis der Insel. "In einem dortigen Café hat man einen traumhaften Blick über die Ägäis und die umliegenden Gebirgszüge", erzählt Gerwig. "Eine Getränkepause an diesem Kraftort rettet mich für lange Zeit über schwierige Zeiten." Er hoffe, dass die Touristiker bald wieder alle ihre Kraftorte besuchen dürften und vor allem ihre Kunden auf Reisen schicken könnten.

Das Gewinnerfoto wird dann einen Monat lang als Titelbild unsere Facebook-Seite schmücken. Schon jetzt sind wir auch für den Mai wieder auf der Suche nach einem tollen Motiv für unsere Facebook-Seite.



Und das gilt es bei der Einsendung des Fotos zu beachten: Es sollte ein Querformat sein (Auflösung am besten nicht kleiner als 1500 mal 850 Pixel) und eine Landschaftsaufnahme zeigen. Ob Sonnenuntergang, Bergpanorama oder Traumstrand, wir suchen das schönste Motiv.

Das ist das Prozedere

Wichtig: Das Foto sollte kein Selfie oder Gruppenfoto sein, die Destination sollte im Vordergrund stehen.Und so läuft das Ganze ab: Bitte das Lieblingsfoto per E-Mail an antwort@fvw-medien.de mit dem Betreff "Fotoaktion Mai" senden. Dazu wäre eine kurze Info toll, wo und wann das Foto entstanden ist und was es dem Absender bedeutet. Ein paar persönliche Auskünfte wären außerdem schön.