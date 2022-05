Die Azubis werden mit der Aida Cosima in See stechen.

Die Schulungsreihe "Expi You – von Azubis für Azubis" von Aida geht in eine neue Runde. Zuerst finden wieder Web-Seminare und Schulungen statt. Anschließend geht es auf Kreuzfahrt mit der Aida Cosma.

Aida Cruises wird vom 28. Juni bis zum 1. Juli touristischen Azubis im Rahmen der Schulungsreihe "Expi You – von Azubis für Azubis" im Verlauf von Web-Seminaren und Kursen vertriebstechnisches Know-how zu Aida-Produkten vermitteln.

Der Nachwuchs soll auch wichtige Informationen zur Reiseversicherung der Hanse Merkur erhalten. Die Versicherung ist Partner der "Expi You Powerdays".

Mehr dazu

Mehr dazu Barrierefreies Reisen Expertenrat von Aida nimmt Arbeit auf

Die Buchung der Web-Seminare kann bereits über das Lernportal Expidition auf www.expinet.de vorgenommen werden.

Nach Abschluss der virtuellen Powerdays können sich die Azubis auf die "Expi You Cruise" vom 24. bis 27. September mit der Aida Cosma von Mallorca nach Civitavecchia (Rom) bewerben.

Bewerbungen dafür sind vom 1. Juli an per E-Mail an trainings@aida.de möglich.