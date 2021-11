Grüezi! Reiseverkäuferin Bettina Waedt vor der Alp-Schaukäserei Morteratsch.

Hoch hinaus geht es in der Schweiz fast überall. Aber das Engadin im Kanton Graubünden gilt als eines der höchstgelegenen bewohnten Täler Europas. Die mobile Solamento-Reiseverkäuferin Bettina Waedt war dort auf Info-Reise mit der Willy-Scharnow-Stiftung – und berichtet hier von ihren Erlebnissen.

Käse-Brunch und röhrende Hirsche

Endlich war es soweit: Die viertägige Studienreise der Willy Scharnow-Stiftung ins Engadin mit unserer Reisebegleitung, Andreas Weller, stand bevor. Die Bahnanreise ab Deutschland war zum Glück pünktlich, so dass die geplanten Anschlüsse in der Schweiz gut erreicht wurden. Da hier die Züge fast immer ohne Verspätung fahren, machte die Anreise über Basel und Landquart nach Pontresina in der 1. Klasse schon sehr viel Spaß und war kurzweilig.Die Landschaft war abwechslungsreich, riesige Berge, grüne Täler und gletschergrün-blaue Flüsse wechselten sich ab. Für die nächsten Tage wurde auch noch herrliches Spätsommerwetter vorausgesagt. Wenn dann noch die Kollegengruppe okay ist, kann es nur eine interessante Tour werden, habe ich mir gedacht. Und ich sollte nicht enttäuscht werden!Unsere Unterkunft, das Sporthotel Pontresina in Pontresina, war vom Bahnhof aus in knapp 15 Minuten gut zu Fuß zu erreichen. Das Haus liegt mittig und recht zentral in dem schönen Engadiner Ort. Ein gemütliches Drei-Sterne-Superior Hotel mit 82 Zimmern, Restaurants, Tiefgarage, Wellness-Oase, Biker-Raum, Weinkeller und vielem mehr.Die Corona-Hygiene-Maßnahmen im Restaurant wurden ideal gelöst: an jedem Sitzplatz befanden sich weiße Baumwollhandschuhe. Diese benutzte man, wenn man zum Büfett ging. Somit konnte die Gastronomie uneingeschränkt zeigen, was sie konnte.Durch die netten Kolleginnen der Engadin St. Moritz Tourismus AG wurden uns in den vier Tagen verschiedene Ausflugsmöglichkeiten offeriert. So besuchten wir beispielsweise die Alp-Schaukäserei Morteratsch und konnten zusehen, wie Käse hergestellt wird. Verbunden wurde dieses mit einem hervorragenden Brunch, bei dem wir die guten Käsesorten und noch weitere Schweizer Spezialitäten verkosten durften.Ganz in der Nähe der Schaukäserei befindet sich auch der Gletscherweg Morteratsch. Schritt für Schritt wanderten wir auf den Spuren des drittlängsten Gletschers der Ostalpen und erfuhren, wie sich im Laufe der Jahre der Gletscher "zurückgezogen" hat. Beide Ausflüge (Käserei und Gletscherwanderung) sind übrigens ganz bequem mit der Bahn erreichbar.Ein weiteres Highlight war die Exkursion ins Val Trupchun mit einem Nationalpark Guide. Es ist als wildreichstes Tal des Nationalparks bekannt. Gerade jetzt im Herbst, während der Hirschbrunft, hat man viel Glück, das Röhren der Hirsche zu hören und die Tiere auch zu sehen. Und dieses Glück hatten wir! Sehr imposant, durch diese Natur zu wandern, gerade weil hier auch die Bäume noch gesund erscheinen. Während des Ausflugs wurden uns viele Informationen zu Hirschen, Steinböcken und weiteren Wildtieren mitgeteilt.Kulinarisch gab es in der Nähe von Pontresina noch einen Besuch der Kaffeerösterei Badilatti in Zuoz, der höchstgelegenen Kaffeerösterei Europas. Diese Firma stellt seit drei Generationen hochwertigen Kaffee her und erfüllt auch Fair-Trade Bedingungen bei den Kaffeebauern.Mein absolutes Highlight während der Reise war die abendliche Bergfahrt mit der Muottas Muragl Standseilbahn zum Romantikhotel Muottas Muragl. Auf einer Höhe von 2456 Metern hatten wir eine berauschend schöne Aussicht über St. Moritz und das Oberengadiner Seeplateau, in Verbindung mit einem Aperol zum Sonnenuntergang. Den schönen Abend rundete ein hervorragendes Dinner ab.Mein Résumé der Reise: Das Engadin ist absolut empfehlenswert für Familien und Paare, sowohl als Wintersportziel als auch in der Sommerzeit zum Wandern und Erholen. Ich habe überall nette Menschen kennengelernt, die Gastronomie ist hervorragend. Die Hotels, die wir in der Zeit besichtigt und bewohnt haben (Sporthotel Pontresina, Hotel Walther, Hotel Saratz, Hotel Kronenhof), alle in Pontresina, sind ohne Ausnahme absolut empfehlenswert und jedes Hotel hat seinen persönlichen Charme!