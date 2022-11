Privat

Kajaken auf dem türkisblauen Gletschersee – Nicole Kuhn war in ihrem Element.

Abenteuer pur – so lässt sich die Info-Reise zusammenfassen, die Nicole Kuhn vom Veranstalter Wikinger in Hagen unternommen hat. Sie war mit der Willy Scharnow-Stiftung in Alaska. Hier ist ihr Bericht.

Abenteuer pur – so lässt sich die Info-Reise zusammenfassen, die Nicole Kuhn vom Veranstalter Wikinger in Hagen unternommen hat. Sie war mit der Willy Scharnow-Stiftung in Alaska. Hier ist ihr Bericht. Alaska – ein Name, der voller Verheißung steckt