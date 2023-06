FVW Medien

Das sind die Gäste des Talks am 6. Juli um 10 Uhr: Laura Bornet (Emea Kayak), Dr. Stefan Mang (Centouris-Institut), Johannes Reck (Get Your Guide) sowie Nadine Stachel (Booking).

OTAs haben sich einen hohen Anteil am Buchungsaufschwung gesichert. Warum es dennoch den Profi am Counter braucht und wo genau die Chancen der Reiseverkäufer liegen, ist Thema vom Experten-Talk am 6. Juli auf dem Counter Place.