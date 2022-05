Auf die Balance zwischen scharf, salzig und sauer. kommt es an: thailändische Tom Yum Suppe mit Meeresfrüchten.

Im Mai kommt Fisch auf den Tisch. TV-Koch Mirko Reeh präsentiert einen Klassiker der thailändischen Küche: Tom Yum, eine heiße sauer-scharfe Suppe mit Meeresfrüchten.

Für 4 Personen | Zubereitungsdauer: ca. 20 Minuten1 EL Koriandergrün1 EL Ingwer1 Stängel Zitronengras4 Kafierlimettenblätter3 EL Limettensaft1 EL rotes Thai Curry1 EL Sojasauce2 EL Fisch- oder Austernsauce50 ml Gemüsefond2 Liter Gemüsefond800 ml Mangopüree1 Mango1 Bund Wurzelgemüse1 Zwiebel50 g getrocknete Mu Er Pilze100 g Sojasprossen100 g Bambussprossen4 EL Sojasauce2 EL Fisch- oder Austernsauce400 g gemischte MeeresfrüchteSalz & PfefferAlle Zutaten kleinschneiden und mit den restlichen Zutaten sehr fein pürieren.Mango, Zwiebeln und Wurzelgemüse kleinschneiden. Gemüsefond erwärmen und die Pilze in dem Fond weichen lassen. Alle Zutaten nach und nach in den Fond geben, so lange köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist. Abschmecken mit der Paste sowie mit Pfeffer und Salz.Die Meeresfrüchte eventuell klein schneiden und in die Suppe einlegen. Gar ziehen lassen.