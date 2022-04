Nach Ankunft in Oslo wird es zudem eine Stadtrundfahrt geben. Mehr dazu Mehr dazu Expi-Kreuzfahrten mit Color Line Drei Tage voller Wissen, Networking und Unterhaltung





Hapag-Lloyd Cruises, Norwegian Cruise Line, Club Aldiana, Expedia, Berge & Meer, AM Resorts und Travelista Reisevertrieb. Zusätzlich zeigen Branchenexperten in einer Podiumsdiskussion Wege für mehr Geschäft nach der Corona-Krise auf.Natürlich lernen die Expedienten auch das Produkt von Color Line kennen. Die Reederei bewirbt die Color Fantasy und die Color Magic als "Mini-Kreuzfahrtschiffe mit Autodeck". Tatsächlich bieten die Schiffe vom Schwimmbad über die Shopping-Meile bis zum Show-Programm ein reiches Angebot. Auch die kulinarische Komponente wird während des Vertriebs-Events nicht zu kurz kommen.Lust darauf, das alles gratis zu erleben? Dann schicken Sie eine E-Mail mit der Betreffzeile "VDT-Event mit Color Line" an: antwort@fvw-medien.de . Wichtig: Bitte den vollständigen Namen sowie die Kontaktdaten, auch des Reisebüros, angeben. Wir leiten alle Mails weiter an den VDT. Dort ziehen die Verantwortlichen die Gewinner. Die Aktion läuft bis einschließlich 18. April. Viel Glück!