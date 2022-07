Eine Tour, die aus dem Rahmen fiel: Neun Tage lang dauerte die Travel-Vibes-Reise von Eurowings Discover durch das südliche Afrika – Helikopterflug an den Vic Falls inklusive.

Gelungene Premiere der Travel Vibes von Eurowings Discover: Neun Tage lang führte das neue Fam-Trip-Format der LH-Tochter durch das südliche Afrika. Ein Highlight reihte sich an das nächste. Bis zu fünf Länder lernten die Teilnehmer während der Tour kennen.

FVW / MAJ

Auch spektakuläre Sonnenuntergänge am Chobe River in Botswana gab es auf dem Famtrip von Eurowings Discover zu sehen.

FVW / MAJ

Kostenlose Dusche inklusive: Die einzelnen Gruppen des Travel-Vibes-Trips machten auch an den Victoria Fällen halt.

FVW / MAJ

Nicht nur im Sabie Sabie Game Reserve ging es im offenen Geländewagen auf Pirschfahrt

Vor dem regulären Rückflug mit Eurowings-Discover von Vic Falls über Windhuk nach Frankfurt, gingen die 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Travel Vibes Tour noch einmal buchstäblich in die Luft. Am Rückreisetag stand am Morgen ein Helikopterflug über die Victoria-Wasserfälle auf dem Programm. Aus der Vogelperspektive konnten die Reiseprofis aus Deutschland den mehr als 1,7 Kilometer breiten Wasserfall an der Grenze von Sambia und Simbabwe bestaunen, über dessen Kante je nach Jahreszeit bis zu als 1100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Tiefe stürzen.Der Heli-Flug war dabei aber nur eines von zahlreichen Highlights auf der neun Tage langen Reise. So führte die Tour zunächst nach Südafrika in den Krüger Nationalpark, wo die Teilnehmer in unterschiedlichen Lodges untergebracht waren. Darunter etwa die Lion Sands Tinga Lodge in einem privaten Konzessionsgebiet oder der Shalati-Train – ein ehemaliger, über 60 Jahr alter Zug, dessen 24 Waggons zu Luxusunterkünften umgebaut wurden und der jetzt auf einer Brücke über den Sabi River thront.Neben dem Halt in Südafrika ging es für die Travel-Vibes-Teilnehmer danach – aufgeteilt auf insgesamt sieben Kleingruppen – weiter nach Namibia, Botswana, Sambia und Simbabwe. Dabei reisten die Gruppen teilweise im 24-Stunden-Rhythmus von Land zu Land – die Reisepässe der Teilnehmer füllten sich jedenfalls mit zahlreichen neuen Ein- und Ausreisestempeln.Untergebracht waren die Reiseprofis auch hier in zum Teil äußerst hochwertigen Lodges und Hotels unter anderem von Wilderness Safaris und Wild Horizons. Bei Pirschfahrten in offenen Geländewagen oder bei Bootsfahrten auf dem Chobe River sowie dem Sambesi gab es Elefanten, Giraffen, Löwen, Leoparden & Co zum Teil aus nächster Nähe zu bestaunen. Handykameras und Fotoapparate wurden jedenfalls aufs äußerste strapaziert.Mit der Travel-Vibes-Tour, bei der fvw|TravelTalk Medienpartner war, will Eurowings Discover für das eigene Flugprogramm ins südliche Afrika werben. So fliegt die Lufthansa-Tochter mittlerweile zehn Mal die Woche nach Windhuk. Von der namibischen Hauptstadt aus geht es dann noch bis Anfang November an drei Tagen pro Woche weiter nach Victoria Falls in Simbabwe. Von November an fliegt die Airline dann von Windhuk statt zu den Vic Falls zum Mpumalanga Airport in unmittelbarer Nähe zum südafrikanischen Krüger Nationalpark.Ein ausführlicher Bericht über die Travel Vibes Tour von Eurowings Discover durch das südliche Afrika erscheint in der kommenden fvw | TravelTalk am 29. Juli.