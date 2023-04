Mit drei Folgen ist das neue Format "100 Sekunden" auf dem Counter Place gestartet. fvw|TravelTalk-RedakteurInnen erklären kurz und kompakt Begrifflichkeiten und Hintergründe. Abrufbar sind die Videos in der Mediathek des Counter Place.

In den ersten Folgen des neuen Videoformats "100 Sekunden" gibt es geballtes Vertriebswissen. Unter anderem erklärt fvw|TravelTalk-Redakteurin Ira Lanz den Unterschied zwischen einer Reisebüro-Kette, einer Franchise-Kette und einer Reisebüro-Kooperation.



Umstritten und manchmal auch verwirrend: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Service-Entgelt und einer Beratungsgebühr? Das erklärt Redakteurin Rabea Fieguth. Und die meisten Reisebüros kennen es: Ein Kunde kommt mit einem vermeintlichen Super-Schnäppchen aus dem Internet ins Reisebüro. Mit welchen Tricks die Online-Buchungsportale arbeiten und wie Reisebüros ihren Vorteil gegenüber den OTA nutzen können, erklärt Chefredakteur Alexander Krug.In 100 Sekunden zu umfassendem Reisebüro-Wissen – ob Flug-, Kreuzfahrt- oder Marktwissen, die Redakteurinnen und Redakteure von fvw|TravelTalk erklären kurz zusammengefasst die wichtigsten Themen, die Reisebüro-Mitarbeiter wissen sollten. Die Mediathek des Counter Place ist dabei ein Lexikon für Branchenmitarbeiter, in der sie ihr Wissen immer mal wieder bei Bedarf auffrischen können. Die nächsten Folgen von "100 Sekunden" gehen am Dienstag, 25. April online. Hier gehts zur Mediathek.