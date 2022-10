Carnival Corporation

Carnival Cruise Line informiert Reisebüro-Partner in einem Webinar über die Flottenerweiterung. Zudem gibt es Infos über Produktneuheiten. Das Webinar findet am 25. Oktober statt. Was Passagiere auf den Schiffen des US-Unternehmens erwartet, und welche Flot