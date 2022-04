Alle Kanäle im Blick: Die neue Info-Reise soll Expedienten fit in Sachen Social Media machen.

Im Januar stand die erste Inforeise von Schauinsland-Reisen für Social-Media-Profis an. Jetzt folgt die Fortsetzung auf Mallorca. Das Angebot richtet sich diesmal ausschließlich an Neulinge.

IWas bringt es überhaupt, auf den Social-Media-Kanälen vertreten zu sein? Und wie stellt man das am besten an? Bei der neuen Social-Media-Inforeise von SLR geht es um die Basics von Social Media, um die richtigen Tools und die beste Umsetzung.



Die Tour für Neulinge findet vom 22. bis 26. Mai statt. Voraussetzung ist die Teilnahme an einem virtuellen Workshop, der am 5. Mai stattfindet. Anmeldungen sind jetzt auf www.slr-info.de möglich.Die Mallorca-Tour wird von einem Social-Media-Manager von SLR begleitet, der sein Wissen sowie Tipps und Tricks an die Expis weitergebe, um kreativen Content für die Reisebüro-Accounts bei Facebook, Instagram & Co zu erstellen, heißt es von dem Veranstalter. Bei der Reise gilt die 2G-Regel.