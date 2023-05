Utah Office of Tourism

Eines der Wahrzeichen von Utah: der Mesa Arch im Canyonlands National Park.

Mit der Utah Specialist Academy will der US-Bundesstaat internationale Reiseexperten für Beratung und Verkauf fit machen. Noch ist die deutsche Version nicht online – doch Expis hierzulande erhalten schon einen Vorgeschmack durch die fvw Akademie.

Das Utah Office of Tourism will Mitarbeitende von Reisebüros und Veranstaltern aus aller Welt zu zertifizierten Spezialisten für den Be