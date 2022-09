Ferien Touristik

Über den Dächern Kölns: Ferien Touristik lud im Mai zur "Kemer Night in the Sky". Jetzt steigt die Party am 23. September in Düsseldorf bei der "Belek Night".

Ferien Touristik und Coral Travel laden ihre Vertriebspartner zu einem Destinations Event ein. Im Düsseldorfer Club "Nachtresidenz" wird der Veranstalter am 23. September bis zu 250 Reiseverkäuferinnen begrüßen.