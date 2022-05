Lagerstätte auf dem Berg: Die Gebäude des Ksar Mourabitine dienten jahrhundertelang als Vorratsspeicher für die Berberfamilien der Umgebung von Tataouine.

Mehr als 60 Reiseexperten absolvierten an fünf Tagen ein Programm, das an Abwechslung keine Wünsche offen ließ – von dem faszinierenden Nachthimmel über der Wüste bis zum Nervenkitzel im Heißluftballon.

Organisatoren und Sponsoren Mehr als 60 Teilnehmer, vier Touren, 24 Allrad-Fahrzeuge – die Zahlen stehen für den Aufwand des Destination Forum. Sponsoren waren unter anderem Tunisair, die Hotels Palm Beach sowie Amantara Sahara Tozeur, die Incoming-Agentur Tacapes Tour und das Team von Bedouin Tour.

Destination Forum: Reiseprofis entdecken die "Magie des Südens"

1 / 15 Großes Aufgebot: Die Gruppe startet zu ihren Touren. Ausgangspunkt und Ziel war das Hotel Palm Beach in Tozeur. (Timo Schaube) 1 von 15 Teilen 2 / 15 Wüstenabenteuer: Eine Folklore-Gruppe der Berber bittet zum Tanz. (Timo Schaube) 2 von 15 Teilen 3 / 15 Startklar: Die Allrad-Fahrzeuge, hier bei der Ankunft am Flughafen Tozeur, sind für die Wüstentouren unverzichtbar. (FVW Medien/MK) 3 von 15 Teilen 4 / 15 Der Workshop-Tag mit Präsentationen und Diskussionen fand im Hotel Anantara Sahara Tozeur statt. (FVW Medien/MK) 4 von 15 Teilen 5 / 15 Tourismusminister Moez Behlhassine sagte zu den Reiseprofis aus Deutschland: "Wir vertrauen auf Ihre Empfehlungen und Ratschläge." (Timo Schaube) 5 von 15 Teilen 6 / 15 Sieht großes Potenzial für Tunesien: DRV-Präsident Norbert Fiebig beim Workshop-Tag. (FVW Medien/MK) 6 von 15 Teilen 7 / 15 Oase einmal anders: Baumhäuser im Camp Les Palmiers in Tozeur. (Timo Schaube) 7 von 15 Teilen 8 / 15 Beindruckende Baukunst: Die Region um Tozeur lud ein zu Entdeckungen. (Timo Schaube) 8 von 15 Teilen 9 / 15 Etwas für Frühaufsteher: Eine der vier Gruppen erkundeten die Wüste aus luftiger Höhe. (Schaube) 9 von 15 Teilen 10 / 15 Ensemble aus Lagerräumen: Das auf einem Bergplateau liegende Ksar el Mourabitine im Bezirk Tataouine gehörte zu den größten Vorratsspeichern der Berbervölker in der Region. (FVW Medien/MK) 10 von 15 Teilen 11 / 15 Bitte aufsitzen: Der Kamelritt durfte nicht fehlen. (FVW Medien/MK) 11 von 15 Teilen 12 / 15 Herzliche Gastfreundschaft: Noch heute nutzen Berberfamilien Höhlenwohnungen, hier ist ein Innenhof zu sehen. (FVW Medien/MK) 12 von 15 Teilen 13 / 15 Nur zu Fuß zu erreichen: Die Vorratsräume hoch im Felsen oberhalb des Ortes Chenini. (FVW Medien/MK) 13 von 15 Teilen 14 / 15 Auf geht’s zum Ong Djemel: Die Felsformation gehört zu den beliebten Fotomotiven. (FVW Medien/MK) 14 von 15 Teilen 15 / 15 Eine Ölmühle im Speicher Ksar Hallouf. (FVW Medien/MK) 15 von 15 Teilen

Die Küste gehört zu den touristischen Dauerbrennern des Landes. Doch mit wahren Schätzen kann das Landesinnere im Süden aufwarten. Ziel der Tour war deshalb Tozeur, das Tor zur Wüste und zu den nahen Salzseen."Spüre die Magie des Süden" lautete das Motto des Destination Forum von fvw|TravelTalk und DRV in Zusammenarbeit mit dem tunesischen Fremdenverkehrsamtes und Tunisair.Und magisch waren die Eindrücke der siebentägigen Reise in der Tat.Vom Hotel Palm Beach in Tozeur ging es an den Folgetagen mit Geländewagen auf Erkundungstour mit Übernachtungen in der Wüste, in kleinen Boutique-Hotels und Unterkünften, die den Speicherkammern und Wohnstätten der Berber nachempfunden waren.Die Teilnehmer konnten aus vier unterschiedlichen Touren wählen: von besinnlich mit Wohltaten für Körper und Geist über authentisch nomadisch und nah an der Welt der Berber bis sportlich-aktiv.Was alle Touren gemein hatten: Abstecher zu den Drehorten der Episoden von Star Wars, grandiose Eindrücke von der Natur bis hin zu überwältigenden Canyons und Wasserfällen nahe der Wüste.Nicht zu vergessen die lokale Küche, die bei den Gästen aus Deutschland immer wieder für Begeisterung sorgte, ebenso wie die Herzlichkeit der Menschen, die große Hoffnungen auf eine Belebung des Tourismus setzen.Soweit die Magie, aber wie steht es um die Vermarktungschancen für den faszinierenden Süden? Antworten darauf vermittelte der abschließende Workshop im Luxushotel Amantara Sahara Tozeur.DRV-Präsident Norbert Fiebig liegt daran, "Tunesien in seiner ganzen touristischen Breite" bekannter zu machen, ohne das "Brot-und-Butter-Geschäft" an der Küste zu vernachlässigen.Den Stellenwert der deutsch-tunesischen Zusammenarbeit in Sachen Tourismus unterstrich auch Tunesien Tourismusminsiter Moez Belhassine bei seinem zweitägigen Besuch in Tozeur. 2019 zählte das Land noch 289.000 deutsche Gäste, dieses Jahr erwartet man 180.000 Gäste.Sein Appell an die Reisebüros: "Helfen Sie uns mit Ihren Empfehlungen und Ratschlägen!" Daran sollte es angesichts des dichten Tourenprogramms nicht mangeln.