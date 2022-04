Al Ula wurde zum ersten saudischen Weltkulturerbe ernannt.

"Saudi – Willkommen in Arabien!" Unter diesem Motto veranstalten der Deutsche Reiseverband (DRV) und fvw|TravelTalk in Kooperation mit dem saudischen Fremdenverkehrsamt eine Entdeckungsreise nach Saudi-Arabien. Wer mit möchte, kann sich jetzt bewerben.



Am 26. Mai kommen dann alle zum Kongresstag in Riad zusammen. Dort werden saudische Tourismusverantwortliche, Vertreter von Airlines und aus der Hotellerie sowie Reiseveranstalter über die touristischen Perspektiven des Landes referieren und diskutieren.

Saudi-Arabien drängt mit Wucht in den Tourismus. Viele Milliarden Euro investiert das Königreich in touristische Mega-Projekte, und schon im Jahre 2030 sollen mehr als 100 Mio. Urlauber kommen.Vom 21. bis 27. Mai 2022 können sich Reisebüros und Reiseveranstalter sieben Tage lang vor Ort selbst ein Bild machen. fvw|TravelTalk und Deutscher Reiseverband (DRV) bieten bei ihrem gemeinsamen Destination-Forum ein abwechslungsreiches Programm. So erkunden die Teilnehmer zunächst in drei Gruppen unterschiedliche Städte und Sehenswürdigkeiten des Landes – vom Roten Meer über Alula und Tabuk bis hin zu den Metropolen Riad und Dschidda.Wer dabei sein will, registriert sich bis zum 29. April 2022 unter dem Link fvw.de/saudi . Die Flüge starten am 21. Mai in München und Frankfurt. Der Rückflug am 27. Mai landet für alle am Nachmittag in Frankfurt. Veranstaltungstickets der DB können auf der Webseite des DRV hinzu gebucht werden. Der Teilnehmerbetrag beträgt 350 Euro (für DRV-Mitglieder 300 Euro).