Auch das ist Taiwan: Neben fernöstlicher Kultur bietet das Land viel Natur.

Gerade erst hat das fernöstliche Land alle coronabedingten Einreise-Regeln gestrichen – und das Interesse an Taiwan bei deutschen Urlaubern scheint groß. Informationen gibt es auf einem B2B-Event am 3. November in Frankfurt.

Großes Taiwan-Event am 3. November Was Taiwan in touristischer Hinsicht so reizvoll macht und welches Potential das Land bietet, erfahren Reisebüros und Reiserveranstalter beim Taiwan-Event am Donnerstag, 3. November 2022, im Frankfurter Presseclub (Ulmenstraße 20). Zu Essen und Trinken werden die neuen Highlights Taiwans vorgestellt, zudem sind Live-Schaltungen zu Incoming-Agenturen im Land geplant. Beginn: 17.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung hier.

Freie Einreise Das bedeutet Taiwans Öffnungsformel "0+7"

Neue Taiwan-Route Eva Air fliegt mit Dreamliner ab München

Per November China Airlines fliegt täglich von Frankfurt nach Taiwan

Wieder klingeln die Telefone im taiwanesischen Fremdenverkehrsamt fast pausenlos. "Viele Menschen, die früher schon mal angerufen haben, wollen wissen, wie genau die neuen Einreise-Regeln aussehen", berichtet Arthur Hsie, Chef des Tourismusbüros des fernöstlichen Staates. Die Freude darüber, dass sämtliche Bestimmungen nun entfallen seien, sei groß: Hsie sieht sein Land – ähnlich wie Japan und Südkorea – vor einem starken touristischen Aufschwung.Bereits vor der Pandemie verzeichnete Taiwan eine deutlich gestiegene Anziehungskraft gerade bei deutschen Besuchern. Allein 2019 vergrößerte sich die Touristenzahl auf fast 75.000 und damit um elf Prozent. Steigerungen gab es aber auch schon in den Jahren davor.Fakt ist: Seit wenigen Tagen können Taiwan-Touristen wieder unbeschränkt in das Land einreisen. Nach zweieinhalb Jahren hat die taiwanische Regierung alle coronabedingten Einreise-Regeln gestrichen. Sowohl Visumpflicht als auch Test und Quarantäne entfallen. Zudem gilt die freie Einreise für Geimpfte und Ungeimpfte. Erforderlich bleibt eine Auslandskrankenversicherung, die auch bei Corona gilt.Touristisch bietet das Land etliche Neuerungen. Darüber informiert das taiwanische Fremdenverkehrsamt Reisebüros und Reiserveranstalter bei einem Abend-Event am 3. November im Frankfurter Presseclub (siehe Info-Box). Unter anderem gibt es vom 5. November an so viele Nonstop-Flüge wie nie zuvor: Insgesamt elf Mal pro Woche wollen China Airlines und Eva Air dann den Inselstaat ab Deutschland ansteuern. Vor der Pandemie gab es nur sieben Flüge.Zu einem touristischen Schwerpunktthema neben der Kultur hat Taiwan Outdoor- und Aktivurlaub erklärt. Insbesondere die Fahrrad- und Wanderwege wurden in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Im Fokus stehe dabei die Nachhaltigkeit, sagt Hsie: Umweltschutz hat in dem demokratischen Land einen hohen Stellenwert. Aber auch Städte-Touren durch die Hauptstadt Taipeh und Inselumrundungen stehen laut Hsie hoch im Kurs.Wer einen ersten Eindruck von Taiwan gewinnen will, dem macht das Land auch Stop-Over-Angebote – etwa auf Flügen nach Japan, Korea, Bali oder Australien. Voraussetzung beispielsweise für eine kostenlose Städte-Tour ist eine Umsteigezeit von mehr als sechs Stunden.Als besonders vorteilhaft gilt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis in Taiwan. Die Qualität der Hotels und des Nahverkehrs auf der Insel ist sehr hoch, die Inflationsrate vergleichsweise niedrig. Auch vom Säbelrasseln Chinas gegenüber Taiwan sollten sich Touristen nicht abschrecken lassen. "Das kennen wir seit vielen Jahrzehnten", sagt Hsie: "Das Leben auf der Insel verläuft völlig normal, und wir hoffen am Ende auf eine politische Lösung."