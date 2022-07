Seit fünf Jahren ist Cunard Partner des Tennisturniers am Rotherbaum und lädt buchungsstarke Agenturen in die VIP-Lounge ein. fvw|TravelTalk ist am 20. Juli live vor Ort.

Eine Gruppe Reiseverkehrskaufleute besucht das Tennis-Event Hamburg European Open. Wir finden: Eine gute Gelegenheit, um auf einen Schlag Stimmen des Vertriebs einzufangen und zugleich etwas Tennisturnier-Atmosphäre zu vermitteln.

Wie blicken die Reisevermittler auf die kommende Herbst- und Wintersaison, da die Sorge vor einer nächsten Corona-Herbstwelle bereits die Runde macht und die Heizungs- und Stromkosten für Haushalte rapide steigen? Sind die Kunden zurückhaltender bei den Buchungen? Spielen mögliche Preissteigerungen eine Rolle?



Live-Stream aus der VIP-Lounge von Cunard

Um diese und weitere Fragen geht es in der Live-Sendung am 20. Juli, von den Hamburg European Open am Rothenbaum. Die Live-Sendung beginnt um 16.00 Uhr. Da allesamt Reisebüros mit Kreuzfahrt-Expertise vor Ort sind, dreht sich die Live-Sendung auch rund um das Thema Cruise.Sandra Conrad, Sales Development Managerin bei Cunard, blickt ebenso auf die Herbst- und Wintersaison, berichtet über das Programm von 2023 und 2024, und natürlich geht es auch um den Neubau von Cunard – die Queen Anne. Auch die aktuellen Corona-Bestimmungen, und inwiefern es in der Hinsicht Änderungen gibt, sind Thema des Talks.Die Reisebüros kommen auf Einladung der Reederei Cunard in den Hamburger Stadtteil Rotherbaum, um das Tennisturnier zu verfolgen. Maximal zwölf buchungsstarke Agenturen sind dabei. Wir treffen die Reisebüro-Vertreter also in der VIP-Lounge von Cunard. Denn die Reederei ist Premium-Partner des Tennisturniers am Rothenbaum, bei dem internationale Profis wie etwa Danielle Collins aus Florida, Barbara Krejcikova aus Tschechien, die deutsche Wimbledon-Heldin Jule Niemeier, Pablo Carreno Busta sowie der Shooting Star Carlos Alcaraz sowie einige deutsche Profis wie zum Beispiel Oskar Otte mit dabei sind.