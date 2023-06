Um Herausforderungen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu begegnen, benötigt die Branche moderne Lösungen. Beim Experten-Talk auf dem Counter Place diskutierten Touristiker, wie sich nachhaltiges Reisen mit modernem Reisevertrieb verknüpfen lässt.

Digitalisierung im Reiseverkauf

Analoger Reise-Katalog "Bei aller Digitalisierung, die uns das Leben erleichtert", halte Chamäleon auch weiterhin am analogen Reisekatalog fest, sagt Gründer Ingo Lies. Ein Grund: Bisher erreicht der Katalog weiterhin eine gute Quote. Auf acht Kataloge folgt eine Buchung, so Lies. Der neue Chamäleon-Katalog 2024 ist ab sofort erhältlich und bietet 800 Unterkünfte in 70 Ländern. Er sei mehr denn je als "Reisebuch" zu betrachten, das viele Bilder und Geschichten in Kombination mit neuen Reiseangeboten biete. Neu im Programm sind unter anderem Mosambik, die Azoren, die Kanaren und eine neue Südamerika-Kombinationsreise.



Chamäleon garantiert, dass die Reisen auch wirklich durchgeführt werden. Bei einer Buchung erhalte das Reisebüro durchschnittlich 1000 Euro Provision, die selbst bei Stornierung durch den Gast erhalten bleibe.

Soziale und ökologische Nachhaltigkeit sowie Digitalisierung werden die Touristikbranche noch lange beschäftigen. Da sind sich die Teilnehmer des Experten-Talks zur Zukunft des Tourismus auf dem Counter Place einig. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Themen in den Reiseverkauf zu integrieren. "Nachhaltigkeit spielt am Counter schon eine Rolle, wobei wir aus mehreren Studien wissen, dass der Wunsch nach Nachhaltigkeit bei vielen Menschen sicherlich noch größer ist, als die Bereitschaft, dafür zu bezahlen", sagt, Vorstand Marketing und Vertrieb der Reisebüro-Kooperation Best Reisen. Touristiker müssten daher nachhaltige Maßnahmen bereits von vornherein in das Produkt integrieren und einpreisen. Auch ist es die Aufgabe der Touristiker, ein Bewusstsein für nachhaltige Reisen zu schaffen, so die Teilnehmer der Online-Diskussion."Wir bei Best Reisen markieren nachhaltige Reiseveranstalter in unseren Sortimentsübersichten", sagt Meyer. Der Gruppenreisen-Veranstalter Chamäleon begegnet dieser Aufgabe unter anderem, indem er in seinem neuen Reisekatalog die CO₂-Bilanz jeder Reise sowie den prozentualen Verdienst der lokalen Unternehmen angibt. "Es geht immer um zwei Aspekte: soziale Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit", sagt, Geschäftsführer und Gründer von Chamäleon. Der Verdienst der lokalen Unternehmen in den Destinationen läge bei allen angebotenen Reisen zwischen 50 und 70 Prozent des Preises. Chamäleon lege zudem Wert darauf, von Einheimischen betriebene Unterkünfte anzubieten und einheimische Reiseleiter einzusetzen, um die lokale Wirtschaft zu stärken.Die größte Stellschraube für ökologische Nachhaltigkeit sieht Lies im Flug. Der Veranstalter setze vornehmlich auf Nonstop-Flüge und versuche, im Inland Bahnverbindungen zu nutzen. Chamäleon greife bewusst auf Airlines zurück, die sich mit ihrem ökologischen Fußabdruck auseinandersetzen. Lies räumt jedoch auch ein, dass die Nutzung nachhaltiger Flugtreibstoffe (SAF) aufgrund der hohen Kosten und geringer Verfügbarkeit noch nicht bei allen Reisen angeboten werden könne. "Nachhaltigen Treibstoff oder SAF gibt es schon heute, wenn man es bezahlen will und kann", ergänzt, Head of Corporate Responsibility Strategy Customer and Commercial bei der Lufthansa Group. "Die industrielle Produktion voranzutreiben, ist ein Thema, an dem wir gemeinsam als Reiseindustrie arbeiten müssen. Dann geht der Preis automatisch runter." Die Branche müsse mit einer gewissen Ehrlichkeit zeigen, dass klimaschonendes Reisen mehr Geld koste und die Kunden für diese Preise sensibilisieren.Lufthansa weist Kunden im Buchungsprozess auf die Möglichkeit zu nachhaltigerem Fliegen hin und bietet mehrere Möglichkeiten der Kompensation oder SAF-Nutzung mit Aufpreis an. Mit einem sogenannten "Grünen Tarif" ("Green Fares") sollen sich Gäste innerhalb Europas, bereits zu Beginn der Buchung bewusst dafür entscheiden, SAF in die Reise einzubauen.Neben der Nachhaltigkeit beschäftigt auch das sich wandelnde Kundenverhalten die Branche. "Es ist ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass sich die Kunden heute über ganz viele Kanäle informieren und inspirieren lassen", sagt Chamäleon-Chef Lies. Früher habe es zu jedem Katalog noch eine DVD gegeben, heute müssten Veranstalter und Reisebüros in den sozialen Medien die Reiselust der Kunden wecken. Chamäleon stellt den Reisebüros Videos aus aller Welt zur Verfügung, um authentische Einblicke in die Urlaubsdestinationen geben zu können. Zudem können Reiseverkäufer selbst zum halben Preis an den Reisen des Veranstalters teilnehmen, um Erfahrungen mit den Produkten und Destinationen zu sammeln.Jedoch sei auch die direkte Kommunikation weiterhin wichtig. Der Gruppenreise-Veranstalter will Reisebüros dabei unter die Arme greifen. Bei Bedarf kann ein Reisebüro im Kundengespräch einen Zielgebietsexperten von Chamäleon anfordern, der sich zuschaltet. Auch Meyer von Best Reisen begrüßt dieses Angebot. "Wenn wir bei einer exotischen Reise einen Zielgebietsexperten vom Veranstalter dazuschalten können, halte ich das für einen absoluten Mehrwert", sagt er und betont dabei den Aspekt der Kundenbindung.