Im Februar 2023 startet das Counter-Komplizen Camp U30.

fvw|TravelTalk YOUNG lädt zwölf Expis zum "Counter-Komplizen Camp U30" in Köln ein. Für die erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber werden die Übernachtungskosten komplett übernommen. Bewerbungen sind bis zum 5. Januar 2023 möglich.

Auf was dürft Ihr Euch freuen?

Teilnehmen können Expedientinnen und Expedienten, die jünger als 30 Jahre sind. Die Plätze sind limitiert – also jetzt bewerben & mit ein bisschen Glück dabei sein!



Folgende Leistungsträger freuen sich auf den Austausch mit den Teilnehmenden:

Condor

Disneyland Paris

Explora Journeys

Holiday Extras

Iberostar

LMX

Neckermann Reisen

Orascom

Seychellen

Tourenia

vtours

Das Team von Counter-Komplizen hat das Event "Counter-Komplizen Camp U30" für junge Expedientinnen und Expedienten aufgelegt. Wir vonsind als Partner des Events mit dabei und laden zwölf Youngster zum Event ein. Die Übernachtungskosten für die Gewinner werden von uns übernommen. Reiseverkäuferinnen und -verkäufer, die Lust & Laune auf frische Branchen-News, Networking und kölschen Karneval haben, werden bei diesem Event fündig werden.Amstarten wir in Köln mit spannenden Workshops und feiern später gemeinsam auf der ultimativen Karnevalsparty der Touristik "Die Urlaubsjecken" in den Rheinterrassen mit mehr als 750 Touristikerinnen und Touristikern 100 Prozent kölschen Karneval.Nach den ersten beiden Ausgaben der Roadshow Counter-Komplizen, richtet sich dieses Event ganz gezielt an den. Mit dem Counter-Komplizen-Camp wollen wir nicht nur Wissen vermitteln und Chancen am Counter aufzeigen, sondern auch mit Lust und Leidenschaft die schönste Branche der Welt feiern.

Die Bewerbungsfrist endet am 5. Januar. Wir benachrichtigen alle Gewinner bis zum 9. Januar 2023.

Die Unterbringung erfolgt im The Niu Mill Hotel im Doppelzimmer. Die Bewerbung erfolgt über ein Online-Formular.



Auch wichtig: Im November 2023 wird das Event erneut stattfinden. Weitere Details werden in den kommenden Monaten veröffentlicht. Wer aber am Event im Februar teilnimmt, erhält eine Prebooking-Option für das Event im November.