Nach dem Erdbeben kommt die Nachfrage nach Türkei-Reisen stark zurück. Was sich insbesondere an der Ägäis tut und was es Neues in Sachen Hotel und Flug gibt, berichten Experten in einem speziellen Destinations-Panel.

Für viele Reiseberaterinnen und -berater sind die Counter Days Live eine willkommene Gelegenheit, um die türkische Ägäis kennenzulernen. "Ich habe immer mehr die Riviera verkauft", sagt Peggy Hähnel, Inhaberin von Peggy's Reisewelt in Cottbus. "Daher wollte ich mein Wissen mit einem Besuch bei den Counter Days Live aufpeppen."



Um die Destination Ägäis und die Entwicklung im Tourismus in der Türkei allgemein drehte sich auch eine Diskussionsrunde am ersten Tag der Counter Days Live. Die touristischen Vorzüge der Ägäis-Region den deutschen Reisenden zu vermitteln, hat sich die Tourismus-Promotion Agentur TGA insbesondere für den deutschen Markt vorgenommen. "Wir arbeiten an der Produktvielfalt und sehen, dass die Nachfrage nach der Ägäis und auch dem Schwarzen Meer zurückkommt", sagte Alican Demir, Director Country Marketing der türkischen Agentur.



Kulturelle und gastronomische Tradition

General Manager Korumar Hotels. "Dabei kommt die

Mesut Kurtulmus

, Sales & Marketing Manager der Barut Hotels, unterstrich die besondere Bedeutung der Ägäis. "Sie ist voller historischen Sehenswürdigkeiten und bietet viel Abwechslung." Die Hotelkette dehnt daher das Portfolio auch aus und

Am Abend ging es nach Kuşadası. Es fand auf der vorgelagerten Taubeninsel vor dem Hafen ein Abend-Event in der dortigen Burg statt. Die Expis konnten die unvergessliche Atmosphäre mit Blick auf die Bucht genießen. An dem Event nahmen auch Würdenträger der Stadt, Hoteliers und weitere Touristiker teil.



Auch die Hotelgruppen Barut und Korumar setzen auf die Ägäis. "Die Deutschen denken meistens nicht an die Ägäis, wenn sie in die Türkei reisen wollen", sagte Tacettin Özden,europäische Zivilisation von hier und wir haben eine sehr reiche gastronomische Tradition." In den Korumar Hotels hält sich die Zahl der deutschen und englischen Gäste in etwa die Waage. Insofern ist der deutsche Markt für die Hotelgruppe sehr wichtig und zieht hohe Investitionen in der Ägäis-Region nach sich. So sollen fünf bis sechs neue Hotels in der Region Kusadasi entstehen.Aucheröffnet in Didim ein neues Hotel.Am Flugangebot soll es da nicht mangeln. Sun Express glaubt auch an das Wachstum in der Türkei und weitet die Flüge in diesem Jahr deutlich aus. "Die Erwartungen wachsen. Wir wollen Teil des türkischen Erfolgs sein", sagte Alexander Juretzka, Sales Manager bei Sun Express, im Panel. Ab 15 Flughäfen in Deutschland steuert die Airline die Türkei aktuell an.Mit einer Reisemesse im Ephesus Beach & Spa Resort, in dem die 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer untergebracht sind, startet der dritte und letzte Tag der Counter Days Live, bevor es wieder zurück gen Heimat geht.