Der Aldiana-Club Salzkammergut bei Nacht.

Das Programm für die Counter Days live in Österreich steht. Auch diesmal bestimmt eine Kombination aus Wissen, Networking und Spaß das Programm vom 5. bis 8. Mai.



Das große Live-Event in der Touristik - die Counter Days live - rücken immer näher. Jetzt nimmt auch das Programm Form an. Und das kann sich sehen lassen! Auch diesmal haben wir bei der Programmgestaltung Wert auf eine Kombination aus Produktwissen, Netzwerken und Spaß gelegt.



Für die Youngsters unter den Teilnehmern gibt es ein zusätzliches Programm und besondere Highlights. Näheres verraten wir in den nächsten Tagen.



Die Unterbringung erfolgt im Aldiana-Club Salzkammergut. Der Club liegt a uf einer einzigartigen Hochebene auf 850 Metern, zwischen Dachstein und Grimming-Massiv und gilt als der perfekte Ort für sportlichen und erholsamen Urlaub.



Da die Grimming Therme an den Club angeschlossen ist, erfüllt das Salzkammergut auch viele Wellness-Wünsche. Natürlich bleibt genug Zeit, um die Club-Anlage kennenzulernen.

Es gibt noch Plätze für die Counter Days Noch ist es möglich, die letzten Plätze für die Counter Days live im Aldiana-Club Salzkammergut in Österreich zu ergattern. Die Anmeldung ist hier möglich.

Get-Together mit Live-Musik am Anreisetag

Reisemesse und Ausflüge am dritten Tag

Um die Gruppe der Counter Days in Österreich gleich zu Beginn auf die drei folgenden Tage im Bilderbuch-Club Salzkammergut einzustimmen, beginnt das Programm am Anreisetag, am 5. Mai, mit einem Abendessen und einem anschließendenmit Live-Musik von DJ Robin Knaak.Lernen, lernen, lernen heißt es am zweiten Tag. Unter dem Motto "" finden die zahlreichen Workshops statt. Mehr als 20 Aussteller und Workshop-Partner sind dabei. Die Partner geben den Reiseverkäuferinnen und -verkäufern viele Verkaufstipps an die Hand.Die Counter Days live sind also eine gute Chance, um up to date über die aktuellen Entwicklungen und News der Leistungsanbieter zu bleiben. Die Produktanbieter vermitteln unter anderem, wie die Reiseprofis besonders gut vom aktuellen Buchungshoch profitieren können.Auch in den Diskussionsrunden mitim Reisebüro können die Reiseprofis wertvolles Wissen mit nach Hause nehmen. Nach den Workshops folgt am Abend das gemeinsame Abendessen mit Party.Die Kulinarik gewinnt in den Destinationen immer mehr an Bedeutung. Deshalb zählt auch einezum Programm der Counter Days in Österreich. Diese findet am dritten Tag am Vormittag statt.Anschließend geht es auf die, unter anderem können die Gäste die Umgebung mit dem Fahrrad oder auch in Form einer Wanderung näher kennenlernen. Schließlich gilt der Grundsatz im Reisebüro: "Wer die Welt kennt, verkauft sie auch besser."