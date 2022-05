Vanessa Buergel (l.) vom Reisebüro Reiseträume Glauchau gewann den ersten Platz und Canuma-Lena Schneider vom Reisebüro Ibero International in Frankfurt gelangte auf den zweiten Platz der Counter Star Show 2022.

Mit einer großen Counter Stars Show gingen die Counter Days Live in Österreich zu Ende. Sieben Expedienten kämpften um die Trophäe des Counter Stars 2022. Zwei Nachwuchstouristikerinnen erstritten sich Platz eins und zwei.

Die Counter Stars 2022 heißen Vanessa Buergel und Canuma-Lena Schneider. Vanessa Buergel vom Reisebüro Reiseträume Glauchau gewann den ersten Platz. Canuma-Lena Schneider vom Reisebüro Ibero International in Frankfurt, die vor wenigen Tagen ihre schriftliche Abschlussprüfung zur Tourismuskauffrau absolviert hatte, gelangte auf den zweiten Platz.

Die jungen Nachwuchstouristikerinnen haben sich beim Kampf um die Trophäe des Counter Stars 2022 gegen fünf weitere Kandidaten bei den Counter Days Live durchgesetzt. Die Counter Star Show am 7. Mai und die anschließende Beach-Party bildeten den Abschluss des Live Events in Österreich, das vom 5. Mai bis 8. Mai im Aldiana Club Salzkammergut stattfand.



Quizz-Fragen und Wurfspiel Cornhole

Die sieben Finalisten lieferten sich auf der Theaterbühne im Aldiana Club Salzkammergut ein spannendes Match. Im Finale waren neben Vanessa Buergel und Canuma-Lena Schneider außerdem: Sabine Stammer (Reisebüro Hofheim am Taunus), Andreas Tächl (Tui Reisecenter Bremen), Petra Kuhlendahl (Petras Reiseservice in Remscheid), Tuba Uensal (Schauinsland Reisebüro Wetzlar) und Anna Oberarzbacher (Serbus Reisen in Südtirol).



Zu den Aufgaben gehörte, mehrere Quiz-Fragen zu touristischen Themen zu beantworten, wie etwa "Wie heißt der längste Gebirgszug der Welt" (die Anden) und welche zwei bewohnten Inseln noch zu Malta gehören (Gozo und Comino)?. Zudem kam es in der Show unter anderem darauf an, sein Wurfgeschick beim Spiel "Cornhole" zu beweisen.

Die sieben Finalisten hatten es auf die Bühne der Counter Star Show im Aldiana Club Salzkammergut geschafft, weil sie besonders gut im Wettkampf der fvw|TravelTalk Akademie abschnitten. Der Wettkampf fand im Vorfeld der Counter Days Live in Österreich innerhalb von fünf Monaten von November bis März statt.



Rund 400 Expedienten hatten daran teilgenommen und sich dabei insgesamt 443.506 Wissensmeilen erspielt. Die sieben Besten aus dieser Qualifikationsrunde in den vergangenen fünf Monaten traten nun in der Endausscheidung bei den Counter Days in Österreich gegeneinander an.

Vanessa Buergel und Canuma-Lena Schneider freuten sich sehr über den von FTI und Orascom gesponserten Preis: Sie gewannen jeweils einen einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen in El Gouna, Ägypten.