So wie es bei den Counter Days schon Tradition ist, bestimmte auch diesmal eine Kombination aus Wissen, Networking und Spaß das Programm des Live-Events in Österreich.



170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei, deckten sich mit reichlich Informationen und Produkt-News von mehr als 20 Partnern ein und nutzten die Gelegenheit, um sich mit den Leistungsträgern, Reisebüro-Kollegen und den Youngstern aus der Touristik auszutauschen und zu networken.

Event in Österreich: Die Counter Days Live im Aldianaclub Salzkammergut

DJ Robin Knaack legte auf. Später ging die Party noch in der Disco des Clubs, dem "Blue Dolphin" bis früh in den Morgen weiter. (Christian Wyrwa)

Die Siegerin am Ende hieß Vanessa Buergel vom Reisebüro Reiseträume in Glauchau. Den zweiten Platz belegte Canuma-Lena Schneider vom Reisebüro Ibero International in Frankfurt.

Abends dann ein erstes Highlight, was das Feiern angeht. Was darf in Österreich nicht fehlen? Klar, eine Party mit Dirndls und Lederhosen. (Christian Wyrwa)

Außerdem auf dem Programm am ersten Tag: Eine Diskussionsrunde zum Thema Fachkräftemangel – unter anderem mit jungen Touristikerinnen, die ihren eigenen Weg in die Branche beschrieben. (Christian Wyrwa)

Erster Tag: Marvin Schöneberg von Tourismus Turn in Aktion. Die Agentur beriet die Youngsters in Sachen Social Media. (Christian Wyrwa)

Live-Schalte fvw|TravelTalk Mittendrin: Interviews mit Teilnehmern der Counter Days im Aldiana Club

iana Club Salzkammergut und die Beach-Party in der angeschlossenen Grimming-Therme des Clubs, bei der DJ Robin Knaack auflegte.Zudem gab es für die Reiseprofis genügend Gelegenheiten, den Aldiana Club sowie die Umgebung auf einigen Ausflügen zu erkunden. So führte ein Ausflug nach Hallstatt. Per E-Bike ging es rund um den Spechtensee und auf einer Wanderung zur Kohlröserlhütte mit Verkostung. Mit der großen Counter-Star-Show, in dem sich die Finalisten einen Wettstreit um die Trophäe des Counter-Stars lieferten, fand das Live-Event seinen Abschluss.