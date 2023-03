Die 31-jährige Deborah Rothe ist seit seit 2014 für die ITB Berlin tätig. Im vergangenen Jahr hat sie die Leitung der weltweit größten Reisemesse übernommen. Jetzt äußert sie sich im Travelholics-Podcast der Woche.

Der Travelholics-Podcaster Roman Borch hat sich mit Deborah Rothe, Direktorin der ITB, getroffen. Es entstand ein interessantes Gespräch mit einem persönlichen Rückblick von Rothe auf die erste "richtige" ITB nach drei Jahren Pause.



Über Deborah Rothe Rothe ist Inhaberin eines Bachelor oft Arts BWL/Messe-, Kongress- und Eventmanagement der Dualen Hochschule Baden-Württemberg sowie Wirtschaftsmediatorin und IHK-geprüfte Ausbilderin.

In diesem Jahr war die weltweit führende Tourismusmesse erstmals als reine Fachbesuchermesse konzipiert und bot damit einen noch stärkeren Fokus auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Reisebranche.Welche Innovationen und Highlights gab es, wie hat das neue Messekonzept funktioniert und was dürfen wir zukünftig erwarten?Ein spannendes Fazit und viele Eindrücke aus erster Hand in 30 kurzweiligen Minuten. Hier geht es zum Podcast: