Die archäologische Stätte Petra in der südwestlichen jordanischen Wüste ist eine große Touristen-Attraktion des Landes.

In Frankfurt, Köln und München werden das jordanische Fremdenverkehrsamt und Royal Jordanian Airlines Info-Abende veranstalten. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 26. August.

Das jordanische Fremdenverkehrsamt veranstaltet am 12. September in Frankfurt, am 13. September in Köln und am 14. September in München Infoabende für Reisebüro-, Reiseveranstalter- und Medienvertreter.



Die Touristiker sollen erfahren, auf welche Schwerpunktthemen sich das Fremdenverkehrsamt künftig konzentrieren wird, um Jordanien als Destination attraktiver zu machen. Die Info-Abende werden gemeinsam mit Royal Jordanian Airlines organisiert. Die Fluggesellschaft wird zudem über ihre aktuellen Flugrouten und die besten Reiseanlässe berichten.Interessierte können sich hier bis zum 26. August für die Infoabende anmelden