In wenigen Wochen startet das große Live-Event. Anmeldungen sind jetzt online möglich. Was Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der vier Tage erwartet.

Diesen Termin sollten sich Touristiker dick in ihren Kalender eintragen: das große Branchen-Event Counter Days Live vom 24. bis 27. Mai 2023, das diesmal in Izmir stattfindet. Ein Mix aus Wissensvermittlung, Networking und Spaß erwartet Teilnehmende. Die Anmeldung ist jetzt online möglich.



Ein großer Workshop-Tag sowie eine umfangreiche Reisemesse und interessante Diskussionsrunden bestimmen das Programm. Zudem gibt es wieder reichlich Gelegenheiten, aktuelle News vieler touristischer Partner einzusammeln, um sich so Tipps und Tricks für den Reisebüro-Alltag zu holen und sich im Verkauf und in der Beratung zu verbessern. Und wie bei den Counter Days Live üblich, ist natürlich auch wieder Networking angesagt – nicht nur bei den Abendveranstaltungen.



So ist der grobe Programmablauf: Anreise ist am 24. Mai, danach Welcome-Abend im Hotel.

25. Mai: Workshop-Tag mit Abendveranstaltung.

26. Mai: Reisemesse, Ausflug nach Şirince zum Amphitheater und am Abend Beach Party.

Abreise am 27. Mai.

Flug mit Sun Express.

Flug mit Sun Express. Unterbringung im DZ im Korumar Ephesus Beach & Spa Resort.

Abflüge von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München.

Abflüge von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Preis pro Person: 249 Euro netto.

Ein Schwerpunkt

Die Counter Days Live 2022 fanden in El Gouna , Ägypten statt. Davor ging es unter anderem nach Österreich und Mallorca

Insgesamt können 120 Counter-Kräfte an den Counter Days Live teilnehmen, die im Fünf-Sterne-Hotel Korumar Ephesus Beach & Spa Resort stattfinden. Das Resort besticht durch seine tolle Lage am Strand von Selcuk-Izmir. Das Hotel befindet sich auf einer 109.000 Quadratmeter großen Anlage und verfügt unter anderem über eine 54.000 Quadratmeter große Grünanlage, einen großen Spa-Bereich und einen der größten Swimmingpools an der Türkischen Ägäis. Bis zum Urlaubsort Kusadasi sind es zwölf Kilometer. Ein Schwerpunkt der Veranstaltung in Izmir liegt erneut bei den Youngstern zwischen 18 und 30 Jahren, für die ein spezielles Programm im Rahmen der Nachwuchsinitiative aufgelegt wird. Darüber hinaus stehen eine Wanderung in das Dorf Sirince – ein ehemaliges griechisches Dorf auf einem grünen Hügel nahe Ephesos – sowie ein Besuch des Amphitheaters auf der Agenda.