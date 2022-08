Vom 17. bis 20. November geht's nach El Gouna, die Anmeldung ist freigeschaltet.

Zum vierten Mal treffen sich 250 Touristiker, dieses Mal in Ägypten. Die Anmeldung ist jetzt möglich.

Buntes Rahmenprogramm

Young-Teilnehmer reisen einen Tag früher an

Aller guten Dinge sind nicht drei, sondern eher vier oder lieber noch mehr – deshalb veranstaltet fvw|TravelTalk im November erneut die Counter Days Live, dieses Mal in El Gouna. Dort heißt es Netzwerken, Feiern und die brandheißen News vieler touristischer Partner einsammeln.Nach zwei Events in Spanien und den Counter Days Live in Österreich geht es dieses Mal vom 17. bis 20. November mit Condor nach Ägypten. Mit dabei sind Counter-Kräfte aus ganz Deutschland sowie rund 20 Partner.Auf dem Programm stehen unter anderem ein großer Workshop-Tag sowie eine große Reisemesse. Das Besondere: Die Messe wird auf dem Campus der Technischen Universität Berlin in El Gouna stattfinden.Aber natürlich kommen auch das Networking und der Spaß nicht zu kurz: Neben einer Beach Party und Cocktails an der schicken Marina von El Gouna stehen mehrere Ausflüge zur Auswahl: eine Katamaran-Tour mit Schnorchelstopp, eine Quad-Tour durch die Wüste oder ein Shopping Trip. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Golfplätze von El Gouna bei einer Runde über das Grün zu erkunden oder einige Hotels zu besichtigen.Ein Fokus liegt wieder auf den Nachwuchskräften zwischen 18 und 30 Jahren: Für die jungen Reiseprofis des fvw|TravelTalk Young-Programms geht es schon am 16. November nach El Gouna – auf sie wartet bereits ein Tag früher ein spezielles Mentoring-Programm.Die Unterbringung erfolgt in halben Doppelzimmern mit All Inclusive. Im Preis von 260 Euro ist der Flug mit Condor ab Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig oder München enthalten.Die Anmeldung ist nun hier möglich.