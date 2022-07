Hoch die Hände, Wochenende: FTI lädt für 5. bis 7. August zum Young Weekend ein. Das Event steht unter dem Motto learn, travel und celebrate.

FTI lädt mehr als hundert "FTI Young"-Mitglieder für ein Wochenende in die Firmenzentrale in München ein. Das Young Weekend findet vom 5. bis 7. August statt.

Motto steht das FTI Young Weekend vom 5. bis 7. August. Der Veranstalter lädt nach zwei Jahren Pause 100 Expedientinnen und Azubis im Alter von 18 bis 29 Jahren zu sich nach München in die Firmenzentrale ein.







Auf dem Programm stehen Workshops, Ausflüge und ein Abendprogramm, bei dem auch die Party nicht zu kurz kommt. Das steht den Nachwuchstouristikern zur Auswahl: Bouldern,



Außerdem erhalten die Youngster die Gelegenheit, sich mit gleichaltrigen Kollegen zu connecten und Kontakte mit FTI Ansprechpartnern sowie Event-Partnern zu knüpfen. Als Partner sind Hanse Merkur, Melia Hotels International, AMR Collection und Zell am See Kaprun dabei. Mitgliedschaft bei FTI Young ist nötig



Learn, travel und celebrate: unter diesemRadtour zu den grünen Spots Münchens, kulinarische Stadtrallye, Erkunden des Olympiaparks, ein Bienen-Workshop, in dem den Teilnehmenden gezeigt wird, wie sie ihren Balkon oder Garten bienenfreundlich gestalten können sowie Coffee Workshop, in dem es rund um das braune Gold geht. Anschließend gibt es einen wilden Ritt mit der Party-Tram durch München.Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine FTI-Young-Mitgliedschaft. Im Preis ab 39 Euro sind Verpflegung sowie das gesamte Programm inkludiert – je nach Wunsch können zwei Hotelübernachtungen hinzugebucht werden. Bis zum 22. Juli können angehende Reiseexperten sich im Service-Bereich von FTI oder über die Facebook-Gruppe FTI-Young anmelden.

FTI hat das "Young by FTI"-Programm in "FTI Young" umbenannt und zudem die Altersgrenze auf 29 Jahre angehoben, um so noch mehr Counter-Kräften die Gelegenheit zu geben, Teil dieser Community zu werden. "Eine weitere Neuerung ist, dass die Themen Nachhaltigkeit und Social Media jetzt feste Bestandteile des Konzepts sind und in alle Events, Educational-Trips sowie E-Learnings mit einfließen werden", sagt Richard Reindl, FTI Director Sales & Marketing.