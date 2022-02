FVW Medien/HMJ

Bei den virtuellen Counter Days dabei: Tampa – hier ein Wandgemälde im historischen Viertel Ybor City.

Visit USA knüpft im neuen Jahr nahtlos an seine Aktivitäten in den beiden ersten Pandemiejahren an: Mitte Februar gibt es erneut eine digitale Roadshow – und bei den virtuellen Counter Days von fvw|TravelTalk machen die Nordamerika-Touristiker richtig Dampf.