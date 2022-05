Am 6. Mai, 13 Uhr, schalten wir zum Aldiana Club Salzkammergut und sprechen mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Mit unserem neuen Format fvw|TravelTalk schalten wir direkt zu unseren Counter Days Live im Aldiana Salzkammergut am 6. Mai. Wir geben Einblicke in das Event und lassen Expedienten und Anbieter zu Wort kommen.

Was brennt den Reiseexperten aktuell unter den Nägeln? Wie wichtig ist für sie die Destination Österreich? Welche wichtigen News ziehen sie aus den Counter Days Live im Aldiana Club Salzkammergut, die vom 5. Mai bis 8. Mai stattfinden? Und welchen Kunden würden sie den Aldiana Club empfehlen? Diese und weitere Fragen beantworten wir in der Live-Sendung fvw|TravelTalk Mittendrin am 6. Mai, 13 Uhr.



Hier geht's zur Live-Schalte zum Aldiana Club Zur Anmeldung gehts hier. Wir sprechen mit den Expedienten und mit Leistungsträgern, um all denjenigen, die bei den Counter Days in Österreich nicht dabei sein können, die wesentlichen News zu übermitteln.



Sie kennen den Counter Place noch nicht? Dann schauen Sie doch mal rein. Unsere neue Kommunikationsplattform bietet dem Reisevertrieb zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren, und bringt wertvolle Produkt- und Verkaufstipps. Nicht zuletzt können Sie hier networken, sei es mit Touristikern in Reisebüros oder mit Leistungsträgern.

Bei fvw|TravelTalk Mittendrin handelt es sich um ein neues Format, mit dem wir immer wieder direkt zu unseren Events, aber auch externen Events schalten, Live-Eindrücke von vor Ort liefern und mit den Teilnehmern des Events sprechen. So sind wir näher dran am Geschehen und können die News in kürzester Zeit übermitteln.Bei der Live-Schaltung nach Österreich zu den Counter Days Live im Salzkammergut handelt es sich um die erste Sendung dieses Formats. Wir sind gespannt, wen wir uns in Österreich vor die Kamera holen können.