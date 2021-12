Tobago Tourism spendiert eine Woche im Le Grand Courlan auf Tobago für zwei Personen.

Tobago Tourism schenkt Dir eine erholsame Auszeit im Hotel Le Grand Courlan in Speyside und die Möglichkeit, die Lebenskunst des "Liming" zu lernen und ein wahres Paradies zu entdecken.

Tobago Tourism Agency

Tobago ist auch heute noch ein Geheimtipp für viele Karibikreisende. Die winzige Insel – nur halb so groß wie der Bodensee – wartet mit herrlichen Stränden, abwechslungsreicher tropischer Landschaft und authentischer karibischer Lebenskultur auf. Vor allem aber ist sie wahrhaft die Insel, auf der Du Dich wie Robinson Crusoe fühlen wirst – mit viel Raum für Privatsphäre und um die Seele baumeln zu lassen.Das Le Grand Courlan in Speyside ist dafür die perfekte Unterkunft und Ausgangspunkt, um die Insel auf eigene Faust zu erobern. Du und Deine Begleitung verbringen eine Woche in einem Doppelzimmer inklusive Frühstück in dem Adults-Only-Haus im Grand-Hotel Stil. Das 4,5-Sterne-Hotel liegt direkt oberhalb des Strandes, mit Pool, Spa und Beachclub. Die Rezeption versorgt Euch gern mit jeder Menge Tipps für Unternehmungen.Dein Gewinn hat einen Gesamtwert von 1.800 Euro. Der Aufenthalt kann abhängig von Verfügbarkeit in Absprache mit dem Hotelmanagement innerhalb eines Jahres eingelöst werden. Der Flug ist nicht im Preis inbegriffen.Nur noch eine Frage richtig beantworten und vielleicht winkt schon bald das karibische Meer! Hier geht es zum Gewinnspiel von Tobago Tourism. Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk