Graubünden hat unzählige Gesichter. Entdecken können Gäste die Verbindung von wilder, ursprünglicher Natur mit modernster Kultur, von den stillen Bergdörfern bis hin zu Orten mit internationaler Strahlkraft.

Schweiz / Graubünden

Graubünden ist bekannt für die Berge und atemberaubende Zugfahrten. Das Angebot an Aktivitäten des größten Kantons der Schweiz ist fast so groß wie der Kanton selbst. Ob Winterwandern in Davos Klosters, Langlauf auf den endlosen Loipen im Engadin, auf den Engadiner Seen oder beim Pisten erkunden in Arosa Lenzerheide, dem größten Skigebiet Graubündens – jeder Wintersportler kommt in dem vielseitigen Kanton zu seinem Genuss.Auch kulinarisch hat Graubünden seine Eigenheiten. Neben Gerichten wie Capuns, Pizokel, Maluns, Bündner Gerstensuppe, Birnbrot oder unzähligen lokalen Käsesorten, ist auch die Bündner Nusstorte eines der beliebtesten Delikatessen des Bergkantons. Dieser Klassiker wird aus besten natürlichen Zutaten hergestellt und sorgt für ein unverwechselbares Honig-Walnuss-Genusserlebnis.