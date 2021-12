Der Kanton Bern spendiert die Schokoladenspezialität Gottlieber Hüppen.

Der Kanton Bern bietet eine riesige Vielfalt an Erlebnissen und Aktivitäten – vom Berner Oberland bis in die Stadt Bern.

Schweiz / Bern

Die Region rund um Bern ist eine der vielfältigsten der Schweiz: Nicht nur aufgrund des politischen Zentrums der Schweiz, sondern auch aufgrund vieler geschichtsträchtiger Orte und der atemberaubenden Natur mit Bergkulissen, Seen und Naturparks ist sie immer eine Reise wert. Auch der Baustil in der Ferienregion Bern ist einzigartig.Nicht zu vergessen: Bern bietet eine riesige Vielfalt an Outdoor-Abenteuern, natürlich auch zur kältesten Jahreszeit. In Gstaad und der Jungfrau Region lässt es sich wunderbar Langlaufen, Winterwandern, Snowboarden, Skifahren und "Schlitteln", und in Interlaken kann man sogar Kajaktouren im Winter unternehmen – alles ist möglich auf und neben den Pisten im Winterparadies der Region Bern.Etwas Süßes aus der Schweiz gefällig? Die Alpenrepublik ist bekannt für eine der besten Schokoladen der Welt. Der Gewinner darf sich darum auf das Konditorkunstwerk Gottlieber Hüppen freuen – und ein Stück Schweiz zu Hause genießen.Appetit auf diese feine Schokoladen-Spezialität? Dann mach Dich jetzt an die Frage des Tages ran! Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk