Anex Tour verlost einen siebentägigen Aufenthalt in einem Rixos-Hotel in der Türkei.

Wo All Inclusive wirklich All Exclusive ist: Das ist die Rixos-Philosophie, die Ihr und Eure Kunden mit Anex Tour und Rixos Hotels während eines Traumurlaubs in der Türkei erlebt – traditionelle türkische Gastfreundschaft in feinster Umgebung, ein herausragendes Resort-Erlebnis mit fabelhafter Küche, mitreißender Unterhaltung und zahlreichen Aktivitäten.

Bei Anex Tour arbeiten Touristiker, die das Thema Reisen nicht nur lieben, sondern auch leben. Das Team kennt die schönsten Hotels aus eigener Erfahrung. Getreu dem Unternehmensmotto, "everything we do, #wedowithlove" präsentiert Anex Tour Traumdestinationen aus der Perspektive seiner eigenen Mitarbeiter.Der Düsseldorfer Veranstalter punktet bei seinen Reisebüro-Partnern – auch in Pandemiezeiten – unter anderem mit sehr gutem Service, guter Erreichbarkeit, dem beliebten Fair-Tarif und fairen Provisionen.Im 500 Hotels umfassenden Türkei-Programm nehmen die Rixos-Hotels eine Spitzenposition ein. Unter den fünf Rixos-Hotels sind so beliebte und renommierte Häuser wie das The Land of Legends Kingdom Hotel (zugleich mit The Land of Legends auch der größte Freizeitpark der Türkei), Rixos Premium Belek oder das Rixos Premium Tekirova. Das Rixos Sungate in Kemer war Gastgeber des ersten großen Expi-Events in diesem Jahr, der Anex-Event-Reihe Back-to-the-Roots. Hier erlebten etwa 150 Reisebüro-Expedientinnen und -Expedienten herausragende #rixosmoments.Der Gewinner darf sich auf einen exklusiven einwöchigen All-Inclusive-Aufenthalt (sieben Übernachtungen) in einem der fünf Rixos-Hotels aus dem Anex Tour-Türkei-Programm freuen (Reisezeitraum 1. April bis 31. Mai 2022). Die Reise hat einen Gesamtwert von 3000 Euro.Reif für die Türkei mit Anex und Rixos? Dann mach Dich jetzt an die Frage des Tages ran! Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk