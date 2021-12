Sachsen verlost eine fünftägige Reise in das beliebte Kultur- und Aktivziel.

Nach dem Motto "Sachsen. Land von Welt" könnt Ihr zwischen dem Vogtland und der Oberlausitz Deutschlands beliebteste Kunst- und Kulturlandschaft entdecken. Für Wanderungen, Radwanderungen und Kletterabenteuer ist Sachsen ebenso ein Paradies.

fünf Übernachtungen mit Halbpension im Doppelzimmer im Best Western Plus Hotel Bautzen mit kostenloser Nutzung des Fitnessbereichs

Eintritte in das Welterbe Fürst-Pückler Park in Bad Muskau, Elementarium in Kamenz und Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH

Dem Buchungsservice Sachsen der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen stehen zahlreiche Beherbergungsbetriebe von der Privatunterkunft bis zum Luxushotel in ganz Sachsen zur Auswahl.In dem Portal sachsen-angebote.de können Reisebüros, Busunternehmen und Veranstalter Unterkünfte sowie Arrangements, Gruppenreisen und Freizeitangebote mit einer Provision von zehn Prozent plus Mehrwertsteuer buchen. Zusätzlich werden umfassende Auskünfte zum Reiseland Sachsen, kostenloses Prospektmaterial in elf Sprachen, ein monatlicher Newsletter und Unterstützung bei der Erstellung von Reiseprogrammen angeboten.Neugierig geworden? Dann gewinnt ein persönliches Sachsen-Erlebnis! Der Gutschein im Wert von 650 Euro ist gültig bis zum 31. Dezember 2022 und beinhaltet folgende Leistungen:Wenn Ihr die heutige Gewinnfrage löst, habt Ihr gute Chancen auf diese tolle Sachsen-Reise. Jetzt teilnehmen! Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk