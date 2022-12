Am besten erleben Urlauber die kroatische Küste auf einer Kreuzfahrt. Nur gut, dass man 2023 mit Kroatien-Spezialist I.D. Riva Tours auch die Inselwelt Istriens auf diese Weise entdecken kann!

Mit einer Küstenlänge von 1778 Kilometern und beeindruckenden 6176 Inseln, Inselchen und Riffen ist Kroatien ein Paradies für Segler und Seefahrer. Vom Meer aus lassen sich die zauberhaften Fischerorte, die Naturwunder und die eindrucksvollen historischen Städte Kroatiens einfach und unkompliziert entdecken: Jeden Tag locken neue Erlebnisse und Eindrücke!Noch besser: Urlauber können eine Kreuzfahrt mit Radfahrspaß kombinieren! Von professionellen Radreiseleiterinnen angeführt, erkunden sie die Vielfalt der kroatischen Küstenlandschaft. Das Schiff fährt in der Zwischenzeit an den Zielort des Radausfluges und wartet dort bereits mit Erfrischungen. Diese Fahrten sind ein Traum für jede Radlerin/jeden Radler!Zu gewinnen gibt es eine echte Neuheit beim Kroatien-Experten – und zwar eine Kreuzfahrt in Istrien! Denn zur Saison 2023 starten die Kreuzfahrten von I.D. Riva Tours auch ab Poreč.Der Preis beinhaltet eine einwöchige Aktiv-Kreuzfahrt mit dem Premium-Schifffür zwei Personen (eine Kabine) inklusive Halbpension und Captains Dinner. Der Termin ist frei wählbar in der Saison 2023.

Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk.