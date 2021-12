NCL verlost eine Kreuzfahrt auf der neuen Norwegian Prima.

Freut Euch auf die Norwegian Prima: das erste Schiff einer neuen Schiffsklasse, die entworfen wurde, um alle Erwartungen zu übertreffen.

NCL

Kommt an Bord des neuen Flaggschiffs von NCL und erlebt weite Wunderwelten! Der Gewinner darf sich auf eine Kabine für zwei Personen an Bord der neuen Norwegian Prima freuen – und zwar auf der Expedienten-Premieren-Kreuzfahrt für Kontinentaleuropa im August 2022!Zusammen mit anderen Reiseprofis werdet Ihr Teil eines exklusiven Events – genauer Termin und Ort werden noch bekannt gegeben – und gehört damit zu den Ersten, die neue Erlebnisse auf See entdecken. Die Anreise ab/bis Deutschland ist inklusive.Erlebt noch mehr Freiraum mit dem größten Außendeck-Bereich, der auf einem neuen Kreuzfahrtschiff zu finden ist. Entspannt Euch in geräumigen Kabinen und genießt erstklassigen Service, bei dem Ihr an erster Stelle steht. Gehört zu den Ersten, die den neuen Ocean Boulevard entlangschlendern mit 360°-Ozean-Feeling. Entdeckt den Gourmet in Euch auf einer einzigartigen Reise durch die Indulge Food Hall. Oder werdet eins mit dem Horizont in den Infinity-Pools.Reif für diese einmalige Gewinnchance mit NCL? Dann mach Dich jetzt an die Frage des Tages ran! Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk