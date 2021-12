Qatar Tourism spendiert drei Nächte im Hilton Salwa Beach Resort für zwei Personen.

Qatar ist der Ort, wo kulturelle Authentizität auf Moderne trifft – wo man auch im Winter einen Tag am Meer verbringen kann. Erlebe das mystische Emirat hautnah.

Qatar Tourism

Willst Du der kältesten Jahreszeit entfliehen, an einen Ort, an dem die Sonne fast das ganze Jahr über scheint? Winter oder Frühling bedeutet in Qatar ganz klar Strandzeit, denn dann ist das Wetter ideal für einen Sprung ins Meer. Der perfekte Ausgangspunkt für einen Tag am Strand ist das Hilton Salwa Beach Resort.Der Gewinner darf sich über einen Voucher für drei Nächte in einem King-Bed-Sea-View-Zimmer für zwei Personen inklusive Frühstück und Zugang zum Wasserpark freuen. Genieße die Tage an dem 3,5 Kilometer langen, privaten Sandstrand, am Pool, im kristallklarem Meer oder in einem der vielen Restaurants und Bars vom Hilton Salwa Beach Resort. Oder besuche den angegliederten Wasserpark, in dem 28 Rutschen für Abenteuer voller Action sorgen.Neugierig geworden auf Qatar, den aufstrebenden Stern des Nahen Ostens? Dann beantworte jetzt die heutige Gewinnfrage.