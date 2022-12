Den ganzen Dezember über verwandelt sich die MSC Virtuosa in ein Winter-Wunderland. Schon beim Betreten des Schiffes wird man von einem leuchtenden Weihnachtszauber umhüllt. Der Panoramablick auf das Meer macht die märchenhafte Kulisse noch einzigartiger.

Vollpension an Board: À-la-carte-Restaurant mit Service am Platz sowie Buffetrestaurant mit vielseitigem Angebot

MSC for ME – unser digitales Kreuzfahrterlebnis

All-Inclusive-Getränkepaket Easy

vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten für Groß und Klein

Poolbereiche, Theater, Bars und Clubs

und vieles mehr!

Gewinnen Sie eine traumhafte Sieben-Nächte-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa in europäische Metropolen. Ihre Kreuzfahrt startet an einem Sonntag in Hamburg und führt Sie zu den beliebtesten Hauptstädten Europas. Sie besuchen die mittelalterliche Stadt Seebrügge (Brügge), den weltgrößten Hafen in Rotterdam, die romantische Stadt Le Havre (Paris) sowie den malerischen Hafen Southamptons (London). An Bord können Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen und unser vielfältiges Unterhaltungsangebot nutzen.Neben einer Balkonkabine Fantastica für zwei Personen sind folgende Leistungen inklusive:

Teilnahmebedingungen Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Mitarbeiter von MSC Cruises dürfen nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen. Zur Gewinnabwicklung benötigt MSC Cruises den Namen des Gewinners und dessen Begleitperson laut Reisepass, Passnummer, Gültigkeitsdauer, Geburtsdatum, Nationalität, et cetera. Für die Reise wird ein gültiger Reisepass benötigt, der am Ende der Kreuzfahrt noch mindestens sechs Monate gültig ist. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden, ist vom Umtausch ausgeschlossen und kann nicht auf Dritte übertragen werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Reisezeitraum ist von Januar bis März 2023. Der Wert des Gesamtreisepreises beträgt ab 649 Euro pro Person (inklusive Hotel-Service-Gebühr). Landausflüge, Spa-Anwendungen, et cetera können kostenpflichtig hinzugebucht werden.Sie wollen das Winter-Wunderland auf der MSC Virtuosa erleben? Dann beantworten Sie die Gewinnfrage des Tages!

