Das Grecotel Costa Botanica auf Korfu ist seit Sommer 2022 unter der Flagge von Griechenlands führender Hotelgruppe geöffnet. In bester Lage zwischen Meer und Olivenhainen begeistert es die Gäste – zum Sommer 2023 auch mit dem gehobenen AI-Konzept "Lux Me".

Das Fünf-Sterne-Hotel am Agios Spyridon ist ein traumhaftes und naturnahes Reiseziel für Familien und überzeugt mit viel Weitläufigkeit auf 350.000 Quadratmetern Fläche und einem kilometerlangen Naturstrand.Es liegt im nördlichen Teil Korfus, nur wenige Gehminuten entfernt vom Dorf Acharavi und in der Nähe der Antinioti-Lagune. Dieses Feuchtgebiet steht unter dem Schutz von Natura 2000 und umfasst auch Wasserkanäle und Olivenhaine im Schatten eines majestätischen Berges.Das Eco-Resort von Grecotel hält für jede Altersgruppe eine Fülle an Unterhaltungsmöglichkeiten bereit. Dazu gehören zum Beispiel ein 40.000 Quadratmeter großer Aquapark mit Rutschen und Lazy Rivers inmitten von Palmen und Bananenbäumen, ein Spa, drei Tennisplätze, ein Mini-Zoo, botanische Gärten, bis zu fünf Restaurants und ein Gemüsegarten – einfach ideal für Groß und Klein, um ein einzigartiges Erlebnis in der Natur und dem griechischen Sommer zu genießen.Noch besser: Zum Sommer 2023 ist im Grecotel Costa Botanica "Lux Me" buchbar. "Lux Me" bedeutet einfach "Luxury made easy" und steht für ultraluxuriösen All-Inclusive-Urlaub. Dabei bleiben keine Wünsche offen, egal ob À-la-carte-Restaurants, Patisserie, Vinothek oder WhatsApp-Concierge rund um die Uhr. Die "Lux Me"-Resorts von Grecotel kombinieren eine spektakuläre Lage direkt am Meer mit elegantem Design, hervorragender Gastronomie, persönlichem Service und großartigen Aktivitäten, Wellness und Fitness.

Die Gewinnerin/der Gewinner darf sich auf vier Übernachtungen für zwei Personen mit "Lux Me" All Inclusive im Grecotel Costa Botanica auf Korfu freuen.



