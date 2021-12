Grecotel verlost ein Agreco‐Geschenkepaket mit Olivenöl, Citrus‐Raki, Thymiam‐Honig, Kräutern und Aloe‐Seife.

Viel zu erleben gibt es für Urlauber auf der Grecotel Agreco Farm auf Kreta. Das Gut erstreckt sich über vier Hektar und ist ein innovatives Beispiel für jahrhundertealte, umweltfreundliche Anbaumethoden, modernen Anbau und Zucht.

Grecotel Hotels & Resorts

Die Farm der griechischen Hotelgruppe Grecotel nahe Rethymnon zeigt einen faszinierenden Einblick in den ökologischen Anbau von kretischen Produkten wie Olivenöl, Wein, Oliven, Honig, Kräuter und Duft- und Körperpflegeprodukten. Gäste können das kretische Landleben durch die Teilnahme an Aktivitäten wie Backen und dem Herstellen von Käse über das Pressen von Weintrauben und Oliven bis zum Mahlen von Weizen in der alten, mit Wasser betriebenen Steinmühle erleben und an Führungen teilnehmen.Auf dem Gut von Grecotel sind auch ein Gemischtwarenladen, ein Weinkeller, eine Kirche und Gästehäuser zu finden. Ein riesiger Olivenbaum und Weinreben, die sich um die Pergola herumwinden, sorgen für kühlenden Schatten auf der Terrasse mit herrlichem Blick auf Kretas Küste.Der/die Gewinner/in darf sich auf ein Agreco‐Geschenkpaket freuen. Darin enthalten sind Olivenöl, Citrus‐Raki, Thymiam‐Honig, Bio‐Kräuter und Aloe‐Seife enthalten, die allesamt auf der Agreco Farm hergestellt wurden.Reif für dieses tolle Geschenkpaket von Grecotel? Dann mach Dich jetzt an die Frage des Tages ran! Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk