Aufgepasst: Die japanische ANA spendiert ein Goodie Bag mit einem original ANA Flugzeugmodell, einem begehrten Notizbuch von Moleskine und vielen weiteren kleinen Überraschungen.

Beantworten Sie nur eine Frage – und mit etwas Glück gewinnen Sie ein original ANA Flugzeugmodell und ein ANA Goodie Bag! Dieses ist gefüllt mit vielen tollen und praktischen ANA Goodies wie etwa einem beliebten ANA Moleskine Notebook, einer schicken ANA Trinkflasche, einem praktischen Flüssigkeitsbeutel und vielem mehr.

ANA wünscht Ihnen viel Erfolg und freut sich, Sie und/oder Ihre Kunden recht bald wieder bei uns an Bord begrüßen zu können – insbesondere nachdem die Einreise nach Japan nun wieder sehr einfach und ohne Visum möglich ist.

Aktuelle Informationen zur Einreise nach Japan, Reisen innerhalb Japans und darüber hinaus sowie zu den ANA Services erhalten Sie immer up to date auf unserer Webseite ANA Skyagent speziell für Touristik-Fachleute aus den Bereichen Geschäftsreise, Reisebüros und Reiseveranstalter. Melden Sie sich ganz einfach an und bleiben Sie informiert.

Lust auf das Goodie Bag von ANA? Dann beantworten Sie jetzt die Frage des Tages!



Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk