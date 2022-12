Das preisgekrönte TUI Blue Palm Garden an der türkischen Riviera macht seinem Namen alle Ehre. Hier wohnen die Gäste inmitten eines grünen Palmengartens – und doch direkt am Meer.

Das Viereinhalb-Sterne-Hotel liegt auf einer Landzunge unmittelbar am Strand in der beliebten Ferienregion Side Manavgat an der türkischen Riviera. Das TUI Blue zeichnet ein abwechslungsreiches Sportprogramm in Kombination mit leckerer und gesunder Küche aus. Das Bluef!t-Angebot reicht von Yoga und Krafttraining, Teamsportarten wie Beachvolleyball bis hin zu Tennis und Bogenschießen.



Gleichzeitig helfen die Blue Guides oder die Blue App als persönliche beziehungsweise digitale Urlaubsberater, die individuell passenden Erlebnisse vor Ort zu planen. Die Poollandschaft und der Wellnessbereich mit türkischem Hamam und Saunen locken im Anschluss mit Entspannung, bevor beim kulinarischen Verwöhnprogramm die Energiespeicher wieder aufgefüllt werden. In drei Restaurants zaubern die Küchenchefs türkisch-mediterrane sowie internationale Spezialitäten und arrangieren Grillabende am Strand.



Das Hotel wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem HolidayCheck Award 2022.

Und das ist der Gewinn: TUI lädt zwei Personen zu einer Woche Pauschalurlaub im TUI Blue Palm Garden im Doppelzimmer mit All Inclusive im Wert von rund 3000 Euro ein!

Sie möchten das preisgekrönte Hotel selbst kennenlernen? Dann beantworten Sie jetzt die Frage des Tages!



Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk