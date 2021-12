Das Irene Palace Beach Resort verlost einen einwöchigen Hotelaufenthalt auf Rhodos.

Gastfreundlich und authentisch: Das Irene Palace Beach Resort in Kolymbia an der Ostküste von Rhodos garantiert einen unbeschwerten, entspannten und erlebnisreichen Badeurlaub – insbesondere für Familien.

Irene Palace Beach Resort

Die unmittelbare Strandlage, das freundliche Animationsteam, ein Miniclub für die kleinsten Gäste und der Aqua Park machen das Vier-Sterne-Haus ideal für Familien. Von ihren Zimmern aus überblicken Gäste die herrliche Ägäis, und vom Garten des Hotels aus haben sie einen direkten Zugang zum glasklaren Wasser der Kolymbia-Bucht. Seit nunmehr 30 Jahren in Folge wurde dieser Strand mit der Blauen Flagge für beste Wasserqualität ausgezeichnet.Ein Highlight im Irene Palace Beach Resort ist auch die Küche: Im Fokus stehen dabei Speisen nach der berühmten griechischen Mittelmeer-Diät und lokale Rezepte. Gut zu wissen: Vom Irene Palace Beach Resort aus ist jeder Hotspot auf Rhodos einfach zu erreichen, egal ob die Stadt Rhodos, die mittelalterliche Stadt oder der internationale Flughafen Diagoras.Das Irene Palace Beach Resort verlost einen einwöchigen Aufenthalt im Doppelzimmer der Kategorie Superior Sea View mit All Inclusive. (Reisezeitraum 17. April bis 31. Mai 2022 oder 15. bis 31. Oktober 2022, je nach Verfügbarkeit.)Reif für Rhodos im Irene Palace Beach Resort? Dann mach Dich jetzt an die Frage des Tages ran!

