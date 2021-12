Caesars Palace verlost drei Nächte im Luxus-Resort auf der Insel Bluewaters in Dubai.

Trete durch die Türen im Caesars Palace Dubai und lasse das Gewöhnliche hinter Dir.

Caesars Palace Dubai

Im Caesars Palace Dubai auf der Inseloase Bluewaters erwartet Gäste alles, was Caesars Palace so unverwechselbar macht: Von stilvollen Aufenthalten und episch zelebrierter Gastronomie über beeindruckende Unterhaltung und Verwöhnangebote für Körper und Seele bis zum legendären Service – jeder Gast wird wie ein Kaiser behandelt.Das Caesars Palace Dubai liegt an einem 500 Meter langen Privatstrand und wird von Ain Dubai, dem größten Aussichtsrad der Welt, überragt. Nur einen Spaziergang von Jumeirah Beach und Dubai Marina entfernt, punktet das von Palmen gesäumte Luxusresort mit fünf Pools, dem Cove Beach Club, dem preisgekrönten Qua Spa, einer Fitness-Galerie, Kinder- und Jugendclubs und neun Restaurants und Bars.Ideal für Familien und Freizeiturlauber sind die komfortablen Julius-Zimmer: Sie begeistern mit gemütlichen Wohnbereichen, Marmorbädern und einem Balkon mit Panoramablick.Der/die Gewinner/in darf sich auf einen exklusiven Drei-Nächte-Aufenthalt inklusive Frühstück für zwei Personen im Wert von 20.000 AED freuen – und erlebt das Leben #LikeACaesar! Der Gutschein beinhaltet Tickets für das Ain-Dubai-Aussichtsrad und ist vom 18. Dezember 2021 bis 18. Dezember 2022 einlösbar, Black-Out-Tage ausgenommen.Reif für diesen royalen Hotelaufenthalt? Dann mach Dich jetzt an die Frage des Tages ran! Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk