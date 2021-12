Amadeus Kreuzfahrten spendiert die Kreuzfahrt "Klassische Donau" auf dem Premium-Schiff AMADEUS Silver III.

Erlebt mit Amadeus Flusskreuzfahrten die Donau im Frühling und genießt höchste Qualitätsstandards in puncto Komfort, Gastronomie und Service.

Amadeus Flusskreuzfahrten

Eine Amadeus-Flusskreuzfahrt verbindet auf unvergleichliche Art den Komfort eines schwimmenden Fünf-Sterne-Hotels mit dem Entdecken von Ländern und Menschen entlang der schönsten Wasserwege Europas. Die Premium-Flussreisen erschließen Euren Kunden faszinierende Naturlandschaften und weltberühmte Kulturschätze – und dies an Bord einer der europaweit jüngsten und modernsten Flussreisen-Flotten!Amadeus Flusskreuzfahrten spendiert einem Gewinner und seiner Begleitperson die Sieben-Nächte-Kreuzfahrt "Klassische Donau" auf dem Premium-Schiff Amadeus Silver III von Passau nach Budapest inklusive Gourmet-Vollpension an Bord (Reisetermin: 4. bis 11. April 2022). Übernachtet wird in einer 17,5 Quadratmeter großen Zwei-Bett-Außenkabine mit absenkbarer Panorama-Fensterfront. Der Gesamtwert der Kreuzfahrt beträgt 5058 Euro.Gut zu wissen: Das ausführliche Reiseprogramm und die detaillierten Leistungen findet Ihr im neuen Katalog "Flusskreuzfahrten in Europa 2022" und auf amadeus-flusskreuzfahrten.de Reif für diese tolle Flusskreuzfahrt? Dann mach Dich jetzt an die Frage des Tages ran! Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk