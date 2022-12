Dezent elegant mit aquatischer Frische: Düfte wie Thé Blanc und Thé Rouge sind dabei und sogar auch Thé Blu, den es nur bei Oceania Cruises gibt: Gewinnen Sie mit Oceania Cruises ein achtteiliges BVLGARI-Geschenkset im Wert von rund 130 Euro!

Der Gipfel der Perfektion und Eleganz sind die großzügigen Owner- und Vista-, luxuriösen Oceania- und eleganten Penthouse-Suiten an Bord von Oceania Cruises. Gäste mit exklusivem Geschmack, die einen Hauch Extravaganz lieben, finden hier ihr perfektes Zuhause auf See. Als duftende Ergänzung zu den stilvollen Suiten und Kabinen bietet Oceania Cruises allen Gästen eine Kollektion edler Bvlgari-Pflegeprodukte, etwa Thé Blanc, Thé Vert, Thé Rouge und einen neuen Duft, der exklusiv von Oceania Cruises angeboten wird: Thé Blu – ein Duft voller Magie und purer Lebensfreude, dezent elegant mit aquatischer Frische.Alle Gäste, die mit Oceania Cruises reisen, erhalten ohne Aufpreis Bvlgari-Produkte, die Shampoo, Conditioner, Duschgel, Körperlotion, Seife und vieles mehr umfassen. Zusätzlich erhalten die Gäste der Owner Suite und Vista Suite eine wertvolle Geschenkbox mit dem Titel "The Bvlgari Hotel Gift Collection", die sie an Bord genießen oder als Erinnerung an ihren Urlaub mit nach Hause nehmen können.

Reif für diese duftende und edel verpackte Geschenkbox von BVLGARI im Wert von rund 130 Euro? Dann machen Sie sich jetzt an die Frage des Tages ran!



