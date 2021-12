Holiday Extras verlost eine Hotelübernachtung an einem Flughafen Deiner Wahl.

Buchen beim Marktführer. Relaxed verreisen mit Parkplätzen und Hotels an Flug- und Kreuzfahrthäfen. Neu bei Holiday Extras: das vielfältige Angebot an Fährrouten.

Holiday Extra

Egal, ob Eure Kunden zu zweit unterwegs sind oder als Familie in den Traumurlaub starten: Mit einer Übernachtung am Flughafen beginnt der Urlaub schon einen Tag früher, und auch Abflugzeiten in den frühen Morgenstunden kann man entspannt entgegensehen.Eure Kunden reisen mit dem eigenen Auto an? Ein Parkplatz für die Dauer ihrer Reise ist inklusive. So können sie sich vor Ort ein leckeres Abendessen gönnen, eine Wellness-Anwendung genießen oder die gewonnenen Stunden nutzen, um die nähere Umgebung zu erkunden.Tipp: Auch eine Übernachtung nach der Rückreise – vor allem bei sehr späten Ankünften – ist eine empfehlenswerte Option.Ausgeschlafen abheben – diesen Wunsch erfüllt Euch Holiday Extras! Gewinne eine Hotelübernachtung im Wert von 200 Euro an einem Flughafen Deiner Wahl aus dem Angebot des Vermittlers von Reise-Extras.Reif für die Gewinnchance mit Holiday Extras?Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk